LIVE Italia-Finlandia 0-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’SI QUALIFICA AGLISETUTTE LE COMBINAZIONI 1? Il primo pallone è mosso dalle finlandesi, che provano subito ad imbastire la prima azione offensiva. PRIMO TEMPO 18.58 È tutto pronto a Bolzano, con una risposta di pubblico davvero notevole! Buon divertimento e buona tutti! 18.56 Sicon gli Inni nazionali, prima quello finlandese e poi il Canto deglini. 18.54 Squadre che stanno effettuando ora il loro ingresso in campo. 18.53 Una serie di pareggi poi hanno complicato il cammino, compreso l’ultimo contro le neerlandesi in una partita assai particolare. Le azzurre hanno sprecato almeno tre occasioni limpide per segnare, e si sono viste non fischiare un rigore solare. 18.