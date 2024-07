Toyota rinnova partnership con Valore D per progetto Inspiring Girls

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) –Motor ItalialaconD per il, confermando il proprio impegno nella promozione della parità di genere e nel sostegno alle aspirazioni delle giovani ragazze e ragazzi. Attraverso questa iniziativa,si impegna a creare opportunità concrete che possano contrastare gli stereotipi di genere e promuovere un ambiente più inclusivo. Agire per creare un cambiamento reale è fondamentale, soprattutto in un contesto in cui le disparità di genere sono ancora evidenti, come dimostra il fatto che solo il 21% delle posizioni lavorative nel campo STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) è occupato da donne (fonte: UN Women). Quest’anno 15 testimonial diprovenienti da tutte le aziende del gruppo in Italia,Financial Services Italy (TFSI), KINTO,Insurance Services (TIS) ed ANDIE, saranno coinvolte nel