Osimhen il Psg torna alla carica ma la clausola rescissoria da 130 milioni è ritenuta eccessiva

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo aver tentato invano il doppio colpo inserendo nell’offerta anche Kvaratskhelia, il Paris Saint Germain sembrava essersi defilato dcorsa a Victorma il 25enne attaccante nigeriano del Napoli resta un obiettivo. E il club francese, assicura “L’Equipe”, è pronto are. A differenza di Kvara, del resto,ha un accordo col Napoli per essere ceduto ma finora non sono arrivate proposte concrete negli uffici di De Laurentiis, soprattutto da quella Premier League che è meta ambita dallo stesso giocatore. Il Psg ora potrebbe muoversi ma a patto di trattare sul prezzo: lada 130di euro viene. Prima, però, c’è da vendere: sia Randal Kolo Muani che Gonçalo Ramos vorrebbero restare ma entrambi hanno mercato, col primo in particolare nel mirino del Borussia Dortmund (ma il Psg avrebbe respinto un primo approccio) e il portoghese che piace dall’Atletico Madrid.