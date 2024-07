Lavoro perché i miei figli si sentano italiani e pisani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) "È stato un bruttissimo episodio e non dobbiamo sottovalutarlo però la Pisa che conosco, e che mi fa piacere lo abbia riconosciuto anche Ibrahima, è quella della solidarietà che in tanti gli hanno dimostrato e che culminerà con la sua presenza domani in consiglio comunale dove riceverà idealmente l’abbraccio di tutti icome è giusto che sia". Amanuel Sikera, portavoce di Pisa al Centro, è quello che si definirebbe un italiano di seconda generazione. Origine eritree massimo di nascita prima e di cittadinanza poi, così come lo sono i suoi. "Però non ho mancato di spiegare loro - aggiunge il consigliere comunale - che la nostra differenza non sta solo nel colore della pelle, ma anche nel fatto che il loro papà ha lottato per conquistarsi quella cittadinanza italiana e pisana di cui sono orgoglioso.