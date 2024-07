La piaga del caporalato Braccianti indiani come schiavi Erano costretti a lavorare gratis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Non solo Sud. Anche nel Veneto ladelha allungato le sue spire. Stavolta, però, a salvare 33 cittadini di origine indiana dalla riduzione Intù sono state le Fiamme Gialle di Legnago che, su input della Procura della Repubblica di Verona, hanno eseguito a una serie di perquisizioni nei confronti di due cittadini di nazionalità indiana, residenti a Cologna Veneta in provincia di Verona, entrambi indagati per i reati di "riduzione o mantenimento intù o in servitù" e per "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". Una storia che ha convinto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a congratularsi: "La sinergia tra corpi ispettivi potrà aumentare sempre più l’efficacia dei controlli, anche grazie ai nuovi strumenti previsti dal decreto Agricoltura appena convertito in legge il nuovo sistema informativo contro ilin agricoltura e la banca dati sugli appalti nel settore agricolo a cui accedano tutte le forze in campo.