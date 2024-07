MotoGP Stoner sull’incidente Marquez-Rossi | Tutti danno la colpa a Marc ma è Valentino che ha iniziato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Casey, ex pilota di, ha ripercorso la sua carriera nel podcast ‘Ducati Diaries‘, affrontando vari temi tra cui il rapporto con: “Io ero introverso, non avevo quel carattere chei media cercavano.invece aveva un’importanza mediatica enorme e nessuno poteva permettersi di farlo finire nella lista nera. Quindi hanno dipinto me come il cattivo della situazione. Se sono diventato quello che sono, però, è anche per il mio carattere e per il fatto di dire quello che penso“. “Prima che arrivassimo Pedrosa, Lorenzo ed io,era capace di entrare nella mente degli altri piloti, ma noi conoscevamo i suoi trucchi – ha aggiunto l’australiano, per poi soffermarsi proprio sulla sua rivalità con Dani Pedrosa – Nutro solo rispetto nei suoi confronti, è uno dei piloti con cui sono rimasto amico fuori dal mondo delle corse“.