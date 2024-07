Blitz nell’azienda tessile arrestato il titolare e denunciato il fratello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Prato, 13 luglio 2024 –per sfruttamento di manodopera clandestina: in manette è finito ildi una aziendadi Montemurlo, dove i carabinieri della tenenza hanno effettuato dei controlli. Nel corso del servizio i militari montemurlesi hanno identificato cinque operai cinesi, non in regola, che stavano lavorando guidati dal proprietario dell’azienda, un loro connazionale di 51 anni. Nel corso dei controlli è emersa inoltre, l’irregolare posizione deldelper l’ingresso non regolare nel territorio dell’Unione Europea. L’, dopo aver trascorso la notte in custodia nelle camere di sicurezza, sarà giudicato per Direttissima. .