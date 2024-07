Bergamo crocevia del tennis italiano | Sinner Paolini Musetti e le loro tappe orobiche indimenticabili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 luglio 2024) Il Challenger didel 2019 vinto da Jannikè ormai diventato celebre a livello mondiale, come il giro in scooter in quel palasport che oggi di fatto non esiste più se non nello scheletro. Ilta numero uno del mondo non è però l’unicoche in terra orobica ha mosso passi importanti per la sua carriera. Chiedere per informazioni a Lorenzoe a Jasmine, le altre due gemme della racchetta azzurra di oggi che a Wimbledon hanno fatto sognare. Il classe 2002 che ieri (venerdì 12 luglio) ha perso in semifinale contro Novak Djokovic sul campo centrale, il suo miglior risultato di sempre in uno slam, era a sua volta presente in quel torneo di cinque anni fa: si presentò con una wild card, con l’ambizione di conquistare i suoi primi punti Atp al suo esordio assoluto nel circuito dopo aver vinto l’Australian Open Junior il mese precedente.