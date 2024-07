Oristanio al Venezia tutto fatto! Domani giornata decisiva | la formula – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)è vicino a unirsi al. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante classe 2002, reduce da un prestito al Cagliari, firmeràcon il club lagunare.– Gaetanoè pronto a salutare il club nerazzurro, trasferimento avverrà a titolo definitivo, con l’Inter che manterrà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore., che ha mostrato buone prestazioni durante il suo periodo al Cagliari, è pronto per una nuova sfida con ilal! Ma no recompra ALTRI DETTAGLI – Il giovane attaccante si unirà alla squadra veneta con l’obiettivo di contribuire significativamente alla stagione e alla crescita del club. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante “Sky Calciomercato L’Originale”, l’Inter non avrà alcun diritto di recompra sul giovane giocatore.