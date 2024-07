Creature Commandos | nuovi artwork rivelano il look finale dei personaggi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 12 luglio 2024)ildeiLa DC ha svelato alcuni dei suoi prodotti esclusivi per il San Diego Comic-Con di questo mese, tra cui una nuova variant cover deia tema animazione (il fumetto include Frankenstein: Agent of Shade #1 e la prima apparizione deiin Weird War Tales #93). Di conseguenza, abbiamo un nuovo sguardo ai disegni ufficiali della prima squadra di supereroi del DCU (o meglio, la prima a essere introdotta). Per la maggior parte, ci sono solo piccole differenze estetiche, come il colore della barba di Rick Flag Sr.; immaginiamo che questa copertina sia indicativa dello stile di animazione dei. C’è anche un bel disegno di maglietta che, purtroppo, non è stato pubblicato in alta risoluzione.