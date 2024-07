Biden sempre peggio confonde Zelensky con Putin e Harris con Trump

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)concon, ma si dice determinato a correre per la presidenza. Sul leader russo aggiunge: “Sono pronto a parlare con qualsiasi leader, compreso, ma al momento non c’è motivo per un colloquio” Joenon molla. Dopo aver chiuso il summit Nato, con una gaffe che ha fatto storcere il naso anche ai democratici,ndocon, il presidente degli Stati Uniti ha insistito sul fatto che correrà per la presidenza nonostante gli ultimi errori imbarazzanti e la pessima performance durante il dibattito con Donald. In un’attesissima conferenza stampa dopo i lavori dell’Alleanza atlantica a Washington,ha parlato della guerra in Ucraina e dell’impossibilità di avere un colloqui con Vladimir, ma anche dei rapporti con la Cina.