Welfare Affinita Moige | Famiglie sempre più povere detrarre spese per figli

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – "In questo momento come genitori siamo in sciopero. Uno sciopero silenzioso ma testimoniato dai numeri allarmanti della denatalità. Oramai con 370 mila nuovi nati ogni anno, l'Italia è fanalino di coda a livello mondiale, insieme al Giappone, che invece sta immettendo all'interno del sistema istituzionale delle normative e un piano molto forte di L'articolo): “piùper” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .