Calcio Nel campionato di Promozione il dt Lecchini è attivo sul mercato Aliboni firma con la Pontremolese | L’obiettivo è puntare in alto

(Di giovedì 11 luglio 2024) Uno dopo l’altro come le ciliegie. Ieri l’altro è stato il giorno di Lorenzo. Simone, direttore dell’area tecnica della, consapevole di giocare nella prossima stagione una partita importante ha portato in dote al club di piazza Caduti di Superga Lorenzo. Finisce così una vicenda che è andata avanti per settimane, dopo una prima mossa di avvicinamento da parte dell’operatore disul calciatore di Massa ne sono seguite altre, poi l’altra sera a una precisa domanda sullo stato di avanzamento della trattativa ci ha detto: "Sì, Lorenzo nella prossima stagione giocherà con la maglia della"., classe 2003 ha giocato nelle giovanili dello Spezia, Fiorentina e Primavera al Pisa. Da lì, il neoacquisto ha traslocato i suoi servizi in Serie D al Taupascio per metà anno (6 presenze) poi l’altra metà alla Massese in Eccellenza staccando15 presenze e contribuendo in modo determinante alla salvezza dei bianconeri.