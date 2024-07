Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi al via De Luca | Giornata storica Per la Campania è una rivoluzione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 11 luglio 2024) È una, ci sono quasi vent’anni di lavoro per arrivare a questo risultato”. Così il presidente della RegioneVincenzo Dein occasione dei primi voli in atterraggio e in partenza dall’di, nel comune di Pontecagnano (). Per l’occasione questa mattina si terrà una cerimonia di inaugurazione alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Il punto di svolta – sottolinea De– è stata l’iniziativa della Regioneche ha unificato la gestione dell’dicon quello di Napoli Capodichino, la Gesac ha unificato tutto il progetto. Siamo riusciti in questo modo a concretizzare l’investimento, a seguire una procedura complessa, a dare respiro a Capodichino e, contemporaneamente, a realizzare il secondodella regione.