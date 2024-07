Volley Velasco dopo il K O contro la Serbia | Italia remissiva serviva attaccare con decisione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un’. Non usa filtri Julionel commentare il K.O della Nazionalena di pallavolo femminile in occasione della partita amichevoleladi ieri sera. Le azzurre infatti sono uscite dal gremito Palazzo Wanny di Firenze sconfitte per 2-3 (25-21, 20-25, 25-22, 18-25, 9-15) in quello che è stato di fatto l’ultimo test in Patria prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Un match cominciato con il piede giusto per le nostre ragazze che, però, nel secondo set, hanno subito il come back delle avversarie.aver messo di nuovo il muretto davanti, laè poi salita in cattedra, imponendosi al terzo atto con margine e chiudendo i conti al tie-break. “Stasera non mi è piaciuta la squadra, perché è stata– ha dettoai microfoni federali – Abbiamo fatto un sacco di pallonetti, invece dicon