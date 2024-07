Piscina Sinigaglia rimessa a nuovo Dopo un anno l’impianto è riaperto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Doveva rimanere chiusa solo quattro mesi e invece si sono protratti per uni lavori di riqualificazione della, riaperta ieri pomeriggio e pienamente operativa a partire da oggi. Un ritorno gradito per tutti i comaschi che non vedono l’ora di tornare a tuffarsi nellapiù bella della città, un monumento al Razionalismo inserito nel complesso che ospita anche lo stadio. Costruita negli anni ’30 su progetto dell’ingegnere Gianni Mantero, laera stata ristrutturata per l’ultima volta nel 2007, ma negli ultimi anni aveva manifestato diversi problemi. C’erano infiltrazioni dal tetto, gli impianti ormai datati avevano bisogno di manutenzione e soprattutto a preoccupare era la tenuta dell’immenso mosaico che ricopre le pareti della vasca, le cui tessere si stavano staccando.