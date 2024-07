Immigrazione clandestina 47 misure cautelari in nove province

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) SALERNO (ITALPRESS) – Operazione della Guardia di Finanza di Salerno in materia di. Quarantasette persone sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’, riciclaggio, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sette persone sono state fermate per la violazione delle disposizioni contro l’.In particolare, la Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della città campana, ha eseguito nelledi Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Matera, Cosenza, Sassari, L’Aquila e Pesaro-Urbino, un’ordinanza di custodia cautelare, in carcere e domiciliare nonchè di divieto di esercizio dall’attività professionale, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 47 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata all’, riciclaggio ed utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.