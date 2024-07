Cocconcelli vola a Parigi | Gioia emozioni e brividi La mia prima Olimpiade

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tre anni fa solo pochi centesimi di secondo le impedirono di prendere parte a quella che sarebbe stata la sua. Costanzadetta Costy non si è demoralizzata. Ha continuato ad allenarsi, alternando la piscina allo studio di Scienze Politiche – "non è facile portare avanti entrambi i progetti, ma non ho mai mollato" – e, adesso, è pronta a raccogliere i frutti di questo impegno. Forse non arriverà la medaglia, ma prender parte ai Giochi diè qualcosa di assolutamente unico. Che la rende scherzosamente superiore a mamma (Greta) e papà (Mirko) che hanno ottenuto ottimi risultati con la pallanuoto. Ma che i Giochi non li hanno mai visti, se non da spettatori. Costanza, cominciamo dall’inizio. "Sono nata a Bologna il 26 gennaio 2002".