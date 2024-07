Riciclo imballaggi nel 2023 l’Italia ha riciclato 105 milioni di tonnellate di rifiuti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024)continua ad eccellere neldegli, raggiungendo un nuovo traguardo nel: il 75,3% deidio prodotti nel Paese sono stati avviati a. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto al 71% del 2022, che posizionatra i migliori in Europa in questo ambito. In totale, sono state riciclate 10e 470miladidio, su un totale di 13e 899milaimmesse al consumo. Un risultato reso possibile grazie all’impegno congiunto di Consorzi, Comuni, cittadini e imprese, ma anche grazie alla riduzione dei pack immessi al consumo in Italia. Tra i materiali più riciclati troviamo: Acciaio: 418milaAlluminio: 59milaCarta: 4e 674milaLegno: 2e 164milaPlastica (tradizionale e bioplastica): 1 milione e 599milaVetro: 2e 46milasi conferma dunque un Paese all’avanguardia nella gestione deidio, dimostrando un impegno concreto nella tutela dell’ambiente e nella promozione dell’economia circolare.