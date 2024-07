Giorgetti | Economia italiana conferma ottima tenuta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "L'uscita dalla condizione di paese ad alto debito è un obiettivo raggiungibile" e "senza una Manovra lacrime e sangue". E' un passaggio dell'intervento del ministro dell'Giancarloall'Assemblea dell'Abi. "La nostra missione è portare il bilancio in pareggio, al netto dei costi del debito. La riduzione del debito è un obiettivo raggiungibile, che dobbiamo perseguire con determinazione e non richiede una manovra lacrime e sangue, ma una seria politica di controllo della spesa pubblica e di miglioramento dell'efficienza del prelievo fiscale", sottolineaall'assemblea annuale dell'Abi. L'obiettivo di una crescita all'1% "è ampiamente alla portata", afferma il ministro sottolineando che "in un contesto globale che continua a essere instabile e incerto, l'stando un', con andamenti macroeconomici nel complesso positivi".