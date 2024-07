E Ines De Ramon arrivano a Silverstone mano nella mano | foto

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 9 luglio 2024) L’amore sotto i riflettori Brad Pitt, 59 anni, e la designer di gioielliDe, 34 anni, sono apparsi più innamorati che mai. La coppia è stata vista sorridere e tenersi per, mostrando pubblicamente il loro affetto. Una giornata aDomenica 7 luglio la coppia è arrivata sul circuito dia Northampton, in Inghilterra. La loro apparizione pubblica ha coinciso con l’uscita del primo trailer del film “F1”, diretto da Joseph Kosinski, in cui Pitt interpreta un pilota di Formula 1. Una rara uscita pubblica Questa uscita è stata un evento raro per la coppia, che ha mantenuto una relazione di basso profilo. Finora Brad ehanno tenuto privata la loro vita sentimentale, evitando dichiarazioni pubbliche e apparizioni sul red carpet insieme.