Terence Hill annuncia un nuovo film su Trinità | Ci sto lavorando lo vedremo tra un anno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024)è infinito. L’attore, 85 anni compiuti, hato il ritorno sul set per unsu, a 54 anni di distanza dal primo “Lo chiamavano” che ha avuto in “continuavano a chiamarlo” il suo sequel., nome d’arte di Mario Girotti, ha confermato la produzione dela margine dell’inaugurazione, ad Amelia, di una piscina comunale intitolata a Carlo Pedersoli alias Bud Spencer. «Sì, ci stoe lo potremo vedere tra un. Il titolo ce lo abbiamo, ma non vogliamo svelarlo» Nella cittadina umbra, al secolo Mario Girotti, è stato accolto da una folla di fan di tutte le età, in fila per un autografo o un selfie, molti con indosso le magliette dei suoipiù conosciuti. «Sono molto contento per l’intitolazione al mio carissimo amico Bud e di essere in Umbria, con tutta questa gente molto gentile.