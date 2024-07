Sondaggi elettorali sempre meno fiducia in Meloni | giudizio negativo da quasi il 60% degli italiani

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 luglio 2024) La luna di miele di Giorgiaè ormai ampiamente finita, anche se Fratelli d’Italia resta il primo partito in Italia. Gli ultimiconfermano un trend ormai evidente da mesi e che non cambia più di tanto le carte in tavola dopo le elezioni europee. Da una parte c’è il primato, con un margine ancora ampio, del partito della presidente del Consiglio. Dall’altra, però, c’è un gradimento in calo per il suo operato. La rilevazione di Termometro Politico evidenzia questi due aspetti, apparentemente in contrasto tra loro, ma che sembrano indicare anche un minor gradimento verso la presidente del Consiglio da parteelettorialtri partiti di maggioranza., glinon si fidano diIl primo dato è quello sullanei confronti di Giorgia