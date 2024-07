Partono i lavori per la ristrutturazione della Casa di Comunità di Pomarance

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Pisa), 8 luglio 2024 - Partiranno nel mese di luglio idie riqualificazionedidi. Il progetto è stato presentato lo scorso 11 aprile alla presenza del PresidenteRegione Toscana e dell'Assessore regionale al Diritto alla Salute e finanziato con Fondi PNRR e con altri Fondi Statali per un importo complessivo di euro 1.344.719. Iavverranno per fasi garantendo l’erogazione dei servizi e spostando, momentaneamente, le attività in altri locali.Di seguito il dettaglio per ciascuna fase:Fase 1 (per circa 6 mesi): la prima fase consiste nella demolizione e ricostruzionerampa di accesso nella parte di fabbricato occupato dall’ambulatorio odontoiatrico. A seguire verranno effettuati idi manutenzione straordinaria dell’ambulatorio odontoiatrico e di tutti gli altri locali al piano terra.