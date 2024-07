Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il suoera spegnersi acndo pervolta Tota, la sua adorata. Lo aveva espresso al personale sanitario del reparto di Medicina dell’Bassini di Cinisello Balsamo, nel milanese, dove era ricoverato per una malattia terminale. Ma le condizioni disono improvvisamente precipitate, così non è stato possibile dimetterlo per permettergli di trascorrere gli ultimi giorni in casa, con l’aiuto delle cure palliative, in compagnia della sua. Ma i professori del reparto e la famiglia disono riusciti lo stesso ad esaudire il suo ultimo. Così è stato organizzata una sorpresa strappalacrime, dalle emozioni intense. E’ stato permesso l’ingresso di Tota nel reparto dov’era ricoverato, al quale è stata data la possibilità di acre pervolta il suo morbido, amato manto.