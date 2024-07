Milan nuova era Fonseca si presenta Contatto Ibra-Morata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’ora "X" è scattata. Oggi, alle 11 a Casa, ci sarà lazione di Paulo. Il portoghese, che ha firmato un contratto triennale, dirigerà il primo allenamento alle 17 aello. A salutare la squadra non ci sarà la tifoseria organizzata, come annunciato sabato: "Rosa ridotta ai minimi termini e senza nuovi acquisti da accogliere", l’estrema sintesi. Tanti, infatti, gli assenti causa Europei e Coppa America. Alcuni sono ancora in corsa, come Maignan, Theo Hernandez e Reijnders. Altri in ferie: Leao, Pulisic e Musah, Jovic, Okafor. Pochi, dunque, i big. Nonostante difesa e centrocampo saranno quasi al completo, per il ruolo di centravanti ci saranno solo Colombo (tornato dal prestito al Monza), Nasti (Bari) e Origi (Nottingham Forest).