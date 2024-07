Io sono leggenda | tutto quello che che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 8 luglio 2024) Io: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, lunedì 8 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Iodel 2007 diretto da Francis Lawrence, basato sull’omonimo romanzo di Richard Matheson. È il terzobasato su questo libro, dopo L’ultimo uomo della Terra (1964) dei registi Sidney Salkow e Ubaldo Ragona e 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (The Omega Man) di Boris Sagal. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 2012. Robert Neville sembra essere l’unico sopravvissuto ad una spaventosa pandemia iniziata 3 anni prima, generata dal virus del morbillo geneticamente modificato, originariamente concepito dalla dottoressa Alice Krippin per combattere il cancro. L’epidemia ha infettato quasi tutti gli esseri umani e gli animali domestici con risultati diversi: la stragrande maggioranza è morta, mentre una piccola percentuale ha subìto una degenerazione simile a quella provocata dalla rabbia, che li ha condotti allo stato di zombi che devono nascondersi dai raggi solari.