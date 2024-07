Preolimpico di Basket Maschile l’Italia eliminata dal torneo | sfuma il sogno di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Perde anche con la Lituaniadiildella qualificazione per. Gli Azzurri sono usciti sconfitti per 64-88, ala San Juan, in Portorico. La Nazionale tornerà in campo il prossimo mese di novembre per la seconda fase di qualificazione agli Europei del 2025. Ci saranno le partite con l’Islanda (due match in casa e in trasferta, 22 e 25 novembre). Le dichiarazioni dei protagonisti – Fonte fip.it Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Complimenti alla Lituania. Hanno giocato meglio di noi. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori, che anche stasera hanno messo in campo tutto quello che avevano. Ci abbiamo provato fino alla fine anche se negli ultimi 5 minuti non avevamo più energie. Abbiamo fatto un buon lavoro su Sabonis ma loro hanno tirato meglio di noi da tre.