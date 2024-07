Imagine Dragons il nuovo capitolo con l’ultimo album

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 7 luglio 2024) Per glisi apre ufficialmente undella loro storia come gruppo musicale. Dopo aver sbaragliato diversi record a livello globale e un breve periodo di pausa per ricaricare le energie, la band di Las Vegas è tornata in studio di registrazione per l'incisione del. Dopo una pausa dalle scene musicali, glisi sono finalmente ritrovati nello studio discografico e hanno inciso il, uscito qualche giorno fa su tutte le piattaforme fisiche e digitali. L'occasione per ritrovare sé stessi e il loro spirito come gruppo musicale. Nel frattempo, è anche iniziato il loro tour nel Nord America. Glihanno pubblicato un. Era il 2012 quando glihanno ottenuto un successo a livello mondiale con la pubblicazione di It's Time.