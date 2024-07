Il cardinale Ruini si trova in terapia intensiva | il malore ieri sera e il trasporto d’urgenza al Gemelli di Roma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) Secondo quanto riportato da Ansa ilCamilloè ricoverato inal Policlinicodi. Si è sentito male nel tardo pomeriggio di, probabilmente a causa di un infarto, e ora è in rianimazione all’ospedaleno doveera stato trasportato. Lo riferiscono all’ANSA fonti del Vicariato. (in aggiornamento) Leggi anche: Il Vaticano ha scomunicato monsignor Viganò per scisma. Ma lui non demorde: «Continuerò a celebrare la messa» Vaticano, ai dipendenti vietati tatuaggi, piercing e convivenze La difesa delBecciu: «Volevano annientarmi, il processo è stato ingiusto» L'articolo Ilsiin: ile ilaldiproviene da Open.