I calciatori dell’Italia a Ibiza e alle Maldive è polemica | il cielo è azzurro sopra il mojito | FOTO

(Di domenica 7 luglio 2024) L’Europeo è arrivato nella fase finale e il bilancio è quasi definitivo. Continuano le reazioni sul percorsoa Euro 2024 e il giudizio non è di certo positivo. La squadra di Luciano Sptti è stata protagonista in negativo di un rendimento pessimo e il punto più basso è stato raggiunto nella sfida degli ottavi di finale contro la Svizzera. Isi stanno godendo le vacanze e alcunesocial hanno scatenato motivi di discussione. Il titolo de ‘Il Corriere dello Sport’ è durissimo. “ilil”, si legge. “Hanno capito al volo. D’altra parte, quando hai a che fare con gente sveglia e sensibile, non servono tante parole. Era il giorno dopo la memorabile umiliazione subita dalla Svizzera, al momento del rompete le righe in tanti – io per primo su questo glorioso giornale – avevamo chiesto, anzi no, nemmeno chiesto, diciamo sommessamente consigliato, il basso profilo e un doveroso di silenzio”, si legge sul Corriere.