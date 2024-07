Treni garantiti per lo sciopero del 6-7 luglio | l’elenco di Trenitalia Italo e società regionali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 52024 - Si profila un weekend da bollino nero per i trasporti in Italia, dove per studenti e viaggiatori sarà a rischio la corsa. Le sigle sindacali Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno infatti indetto un nuovodi 24 ore sabato 6 e domenica 7, il quarto di quest’anno. Ecco cosa sapere e quali sono i. Orari e chi scioperanazionaliTrasporto regionaleAtm a Milano Le ragioni delloOrari e chi sciopera Loinizierà sabato 6alle 21 e finirà domenica 7sempre alle 21. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Ferrovie dello Stato,talia,talia, Tper e Trenord. I servizitalia potrebbero dunque subire modifiche, ma come spiega laè possibile rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso.