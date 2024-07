Cosa sono e come funzionano i dazi sulle auto cinesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – La Cina fornisce sussidi di Stato ai produttori dielettriche, ritenuti ‘sleali’ nel confronti delle case del Vecchio Continente e così l’Europa risponde alzando la barriera deiimportazioni provenienti da Pechino. Si parte da oggi, venerdì 5 luglio, data nella quale parte un iter che si annuncia complesso, perché complessa è anche la partita degli interessi in campo. "Auspico che si trovi una soluzione negoziale perché isolo uno strumento ma la soluzione èdiversa". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parlando a Pechino,immortala il profilo X del Mimit, in merito alla decisione dell'Ue di applicareprovvisori sui veicoli elettrici importati in Europa dalla Cina in risposta alle sovvenzioni per la produzione.