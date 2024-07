Perché le mie gambe sono così Ida Platano dopo gli insulti per le foto in costume

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ida, non c’è pace nemmeno fuori da Uomini e Donne. E proprio ora che l’ex tronista sembra aver archiviato il brutto percorso nel dating show. “Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato – aveva detto congedandosi – Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita. Grazie a Maria per l’opportunità e Grazie a tutta la redazione di Uomini e Donne”. Nonostante i tentativi di Mario Cusitore di riconquistare la sua fiducia, infatti, Idapare aver messo un punto a questa conoscenza e si sta godendo le vacanze in Liguria in solitaria anche se molte voci parlano di un suo ritorno sicuro in quello studio. La rivedremo a settembre ancora in veste di dama? Chissà, comunque questi rumor nonstati confermati dalla diretta interessata.