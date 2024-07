Biden sotto assedio ultimi sondaggi disastrosi | di quanto è avanti Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ormai Joe. Anche l'ultimoo della Cnn per la corsa alla Casa Bianca vede in netto vantaggio l'ex presidente degli Stati Uniti Donald. Il tycoon, infatti, secondo la rilevazione fatta dopo il disastroso dibattito del 27 giugno scorso, è dato al 49% contro il 44% per l'attuale presidente Usa. Nel precedenteo della Cnn pubblicato prima del dibattito,si attestava al 49% eal 47%. Secondo un nuovoo di New York Times e Siena College, è in vantaggio su49% a 43%, tre punti in più rispetto a una settimana prima del faccia a faccia tra i due candidati. Intanto cresce il pressing super un ritiro dalla corsa in favore di un altro candidato. Il presidente americano "non si ritirerà assolutamente" dalla corsa e sta "andando" con la sua campagna elettorale, ribadisce la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, mentre crescono i timori e prosegue il pressing - ufficiale e dietro le quinte - perché l'anziano leader Dem faccia un passo indietro dopo la disastrosa prova al dibattito contro