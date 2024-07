Volley femminile l’ipotesi accantonata di vedere Egonu ed Antropova insieme Alle Olimpiadi nessuna rivoluzione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Paolaed Ekaterina, salvo sorprese dell’ultimo minuto, si contenderanno il ruolo di opposta nella Nazionale italiana ai Giochi Olimpici di Parigi. La suggestione diassieme le due attaccanti più forti del panorama azzurro e non solo, resterà tale, almeno per quest’anno, poi si vedrà. Daniele Santarelli, la scorsa estate, ha realizzato quello che sembrava un esperimento impossibile: nella Nazionale turca, che ha conquistato tutti i titoli in palio, il tecnico di Conegliano è riuscito a far coesistere nello stesso sestetto Melissa Vargas, l’opposta cubana recentemente naturalizzata turca, ed Ebrar Karakurt, l’irrequieta opposta che arrivava dall’esperienza a Novara e che è stata riconvertita a schiacciatrice (poco) ricevitore.