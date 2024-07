Mai Stati Uniti | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) Mai: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Stasera, lunedì 1 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Maicommedia diretto da Carlo Vanzina, il terzo diretto dai fratelli negliche segue Vacanze in America e Sognando la California. Ilè arrivato al cinema nel 2013 per poi essere trasmesso su Sky Cinema. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. La trama delSiamo nell’Italia 2012, c’è aria di crisi e i cinque protagonisti di questa storia lo sanno perfettamente. Angelo, Dario, Carmen, Michele e Nino non hanno molte cose in comune tra loro; a dirla tutta neanche si conoscono finché un giorno non arriva la telefonata di un notaio che li convoca tutti d’urgenza nel suo studio. A riunirli è un certo Vanni Galvani, o meglio il suo testamento.