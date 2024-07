LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Pedersen domina il traguardo volante di Alessandria sempre gruppo compatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.40 Si vede a tirare anche un uomo del Team Jayco AlUla, prima variante da Lidl-Trek e Alpecin che stanno conducendo le danze di questa terza. 14.36 Qualche dentello ma niente di irresistibile in questa fase di corsa, ancora più di quaranta chilometri prima del secondo strappetto. Ma visto l’andazzo è probabile sarà solo una lunghissima attesa fino a Torino 14.32 Le immagini della volatata da Madsad. Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR @Mads– 20 points@JasperPhilipsen – 17 points@bryancoquard – 15 points@ArnaudDemare – 13 points The battle is on! La bataille est lancée !#TDFpic.twitter.com/huRRvmDeDZ —de(@Le) July 1,14.