Stadio e campi sportivi ecco il bando

(Di domenica 30 giugno 2024) Pubblicato ildi gara per l’affidamento delloe deida gioco del centro sportivo Nicoletti. Si tratta di un’ampia fetta della quale il Comune manterrà in gestione diretta solo la palestra di boxe, della pista di atletica leggera e della zona lanci. La concessione, che durerà 15 anni, comprende locentrale in erba sintetica con le tribune, spogliatoi, locali e uffici del sottotribuna, bar, anticon gli spogliatoi all’interno dell’edificio che ospita la palestra, nonché l’antiin erba naturale, il campo da calcio a 5 non omologato e viabilità di accesso e i parcheggi interni. Per partecipare sono richiesti vari requisiti, tra ciu l’esperienza nella gestione di impiantidi almeno tre anni nell’ultimo quinquennio.