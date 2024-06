Tour de France 2024 Pogacar pedala per la storia | emulare Pantani 26 anni dopo Rivali e percorso | perché l’impresa è possibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Da Firenze a Nizza. Ventuno tappe di cui quattro su territorio italiano, per un totale di 3.498 chilometri. È tutto ciò che si frappone tra Tadeje il terzodedella sua carriera. Quello che potrebbe regalare allo sloveno una doppietta con il Giro d’Italia che al ciclismo manca da ben 26, dal capolavoro di Marconel 1998. Dal rosa al giallo. Un’impresa che lo renderebbe ancora più grande. L’edizione numero 111 della Grande Boucle, al via sabato 29 giugno da Firenze, parte con questa grande aspettativa e una novità non indifferente. Niente Campi Elisi per l’ultima frazione. La presenza delle Olimpiadi non lo ha reso. Per la prima volta dal 1905, l’incoronazione del vincitore della maglia gialla non si svolgerà a Parigi ma in Costa Azzurra, a Nizza.