Pagelle Svizzera-Italia | Mancini meglio da CT Zaccagni titolare alla prossima

(Di sabato 29 giugno 2024) L‘lascia Euro 2024 nel peggiore dei modi. Pessima prestazione quella offerta dagli azzurri contro la. Spalletti cambia ancora una volta modulo, la Nazionale va in confusione, fatica a trovare certezze e identità e crolla a picco contro unaquadrata ma non certo ‘ingiocabile’. Quella che non gioca è l’, battuta 2-0 senza mai essere stata in partita. Nonostante la tentazione di dare sv a tutti, Donnarumma a parte, di seguito ledi: promossi e bocciati Donnarumma 7: ancora una volta è il migliore degli azzurri. Mentre tutti si perdono Embolo, sperando forse nel fuorigioco, lui fa una grande parata che tiene lo 0-0. Sul primo gol ci mette il piede ma non basta, il secondo era complicato da prendere.