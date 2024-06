Pogacar è dopato non dobbiamo essere complici | dalla Francia accuse allo sloveno che ha dominato il Giro d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un dominio incontrastato e a senso unico. Si potrebbe riassumere così la schiacciante vittoria di Tadejdell’ultima edizione del: un passo gara e una condizione fisica che non è passata inosservata. Pur mantenendo le aspettative, non sono mancate le polemiche e le critiche nei suoi confronti: uno strapotere dovuto al doping? Un’accusa ipotizzata (ma infondata) da parte di chi lo ha conosciuto da vicino, come Philippe Saudè (ex ciclista francese) e Antoine Vayer (ex tecnico della Festina). “Non rischiamo di diventareo intellettualmente disonesti” In, tutti contro. “È incredibile quello che ha fatto. Non era mai stanco, andava in salita ridendo. Il doping? Esiste dall’inizio dei tempi, ma i nostri non sono gli stessi prodotti che si usano adesso e ciò che accadrà nei prossimi anni sarà sempre più spaventoso”.