Il Consorzio agrario di Fermignano viene acquistato da TerraBio

(Di sabato 1 giugno 2024) La Cooperativa Terra Bio ha sottoscritto in questi giorni il contratto preliminare di acquisto dell’immobile ExProvinciale di. La struttura è costituita da silos di stoccaggio per cereali e magazzini piani per la raccolta di materie prime agricole e per la commercializzazione di mezzi tecnici per una capacità complessiva di stoccaggio di 50mila quintali. "Da sempre – spiega il consigliere delegato diGermana Meliffi – il centro di stoccaggio diha rappresentato un punto di raccolta di primaria importanza proprio per la sua dislocazione nel territorio provinciale e per noi, la sua acquisizione va nell’ottica di ampliare il servizio alle aziende agricole e l’attività di stoccatori e trasformatori delle materie prime biologiche del nostro territorio.