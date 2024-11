Sport.quotidiano.net - Monza, con la Lazio un altro stop: Nesta &C restano ultimi

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 10 novembre 2024 – Ilrimedia un’altra sconfitta contro lae rimane all’ultimo posto della classifica. All'U-Power Stadium finisce 1-0 grazie alla fiammata di Zaccagni nel primo tempo, dopo un palo colpito dallo stesso numero 10. La squadra di Baroni raggiunge cosi' quota 25 punti con il quarto successo di fila in campionato, mentre l'ex bandiera lazialerimedia il terzo ko consecutivo e resta immischiato nella lotta salvezza a 8 punti al penultimo posto. Il primo tentativo della gara e' dei padroni di casa dopo un paio di minuti, con Mota che calcia dal limite indirizzando pero' alto. Una decina di minuti più tardi arriva anche la risposta ospite targata Dia, che entra in area e lascia partire un mancino alzato in corner da un attento Turati. L'equilibrio rischia di rompersi poco dopo la mezz'ora, quando Zaccagni é sfortunato nel colpire un palo con un destro a giro dal limite, poi sulla ribattuta Pedro spedisce sul fondo fallendo una buona chance.