Napoli Manna | Coerenti con il nostro messaggio iniziale lavoriamo in modo costruttivo

“Siamo staticon il, siamo concentrati sul lavoro quotidiano. E’ un bel quotidiano, dimostra che il livello si sta alzando, lo vediamo anche in campo europeo“. Sono queste le parole di Giovanni, direttore sportivo del, ai microfoni di Dazn prima della partita contro l’Inter. “Abbiamo sempre detto ai ragazzi di restare positivi, gestendo i momenti buoni e quelli difficili, che fanno parte della vita Dobbiamo continuare a lavorare, è stata una buona settimana. Poi le partite sono fatte di dettagli, speriamo di fare una buona prova. L’Inter ha dominato il campionato, a maggio aveva già fatto la campagna acquisti, gli facciamo i complimenti per il percorso. L’Atalanta sta facendo un grande percorso. Noi stiamo cercando di lavorare in, c’è bisogno di tempo“.