Infobetting.com - Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Casper Ruud, ATP Finals 11-11-2024

Leggi l'articolo completo su Infobetting.com

è il finalista sconfitto del 2022 e nel 2021 arrivò in semifinale dunque non è un pesce four d’acqua anche se preferisce altre condizioni di gioco.è giovane e non ha una grande storia in questo torneo; nel 2023 fu nettamente battuto da Djokovic in semifinale. Le difficoltà sui campi molto .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici