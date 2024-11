Romatoday.it - Movida e minimarket: controlli a Termini, San Lorenzo e Trastevere

Sono circa 600 gli illeciti contestati per comportamenti scorretti alla guida, dei quali oltre 200 per superamento dei limiti di velocità. In nove casi è scattato il ritiro della patente per guida in stato di ebrezza. Questo il bilancio del sabato notte disulla sicurezza stradale.