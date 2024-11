Fanpage.it - Al via a Perugia le riprese della serie su Amanda Knox, le scuse della sindaca: “Perse di vista le persone”

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Ledi, Vittoria Ferdinandi, dopo le polemiche scoppiate in seguito al via alletv di cuiè autrice e produttrice: " Non potevamo bloccare la produzione. Chiedo scusa a chi si è sentito tradito da questa scelta".