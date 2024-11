Sport.quotidiano.net - Fiorentina Verona, le pagelle: Beltran brillante, De Gea che personalità. Kean è letale

Firenze, 10 novembre 2024 – Ecco ledellanella sfida vinta 3-1 contro il. De Gea 6,5 - Depotenzia un velenoso tiro cross dalla destra di Lazovic. Non reattivissimo sulla sventola da fuori di Serdar che forse vede all’ultimo, coperto da Ranieri. Poi la consueta dose die sicurezza per la squadra.Dodo 6,5 - Vivace, come di consueto, sulla fascia di competenza, ma non sempre è preciso. Anzi. Qualche scelta è affrettata dalla voglia di determinare. Cresce di tono e concretezza nella ripresa quando spinge senza sosta fino all’area del. Dal 83' Kayode sv.Comuzzo 7 - Gioca con una fascia da pirata sulla fronte per un colpo ricevuto, ma non sbanda e partecipa alla manovra. Un’altra prestazione solida e diche legittima la convocazione, la prima, in nazionale.