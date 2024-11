.com - Webuild firma contratto da un miliardo di euro con metropolitana di Melbourne

(Adnkronos) – Nuovo progetto di mobilità sostenibile perin Australia: il Gruppo, leader della joint-venture “Terra Verde”, hato ildel valore complessivo di 1,7 miliardi di dollari australiani (circa undi) per la progettazione e la costruzione del lotto “Tunnels North” del Suburban Rail Loop (SRL) East, progetto destinato a trasformare il trasporto pubblico di, a supporto della forte crescita attesa della città nei prossimi anni. Il Suburban Rail Loop, di cui la tratta “East” è parte, migliorerà l’efficienza dei trasporti per oltre l’80% dei cittadini, contribuendo a eliminare oltre 600mila viaggi in auto ogni giorno., con una quota pari al 33,5%, guida la joint-venture che realizzerà il lotto in un consorzio internazionale con GS E&C della sudcoreana GS Group e con Bouygues Construction Australia della francese Bouygues.